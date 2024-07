Imortais? Personagens do cinema que não morrem nunca - No cinema, todos os protagonistas precisam passar por provações e superar obstáculos. Mas algumas pessoas provam que não são apenas duras de matar, mas que são basicamente imortais! E isso não é algo que só acontece com super-heróis. Alguns vilões também impressionam pela capacidade de não morrerem nunca! Muitos indivíduos (aparentemente) comuns provam ser extraordinariamente à prova de morte. De John Wick a James Bond, esses personagens são sortudos, inteligentes, teimosos e desafiam a morte, não importa o que aconteça contra eles. Na galeria, veja alguns dos personagens mais indestrutíveis da história do cinema!

