Filmes e séries sobre seitas que causam arrepios

© Getty Images/NL Beeld

Seitas e cultos exercem sobre nós uma fascinação inquietante, semelhante à curiosidade mórbida que sentimos por assassinos em série. Nos últimos anos, a popularidade da mídia sobre crimes reais, ou true crimes como também são chamados, atingiu um auge histórico, refletindo nossa crescente obsessão com os aspectos mais sombrios do comportamento humano. Entretanto, as seitas são ainda mais aterrorizantes do que os serial killers, pois não se limitam aos atos terríveis de uma única pessoa. Um líder de seita possui a habilidade perturbadora de convencer dezenas, centenas ou até milhares de seguidores a aderirem à sua causa, muitas vezes resultando em violência e tragédia.

Confira a galeria para uma seleção definitiva das melhores séries e filmes sobre seitas. Alguns são documentários, outros são dramas baseados em histórias reais e há também produções totalmente fictícias.