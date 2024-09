Especial Sexta-feira 13: Os melhores filmes de terror de todos os tempos - Tensos e assustadores, filmes de terror realmente não são para todos. Mas para os amantes do gênero (que conseguem lidar com a intensa aflição), há histórias fantásticas que merecem ser vistas e revistas! Para entrar no clima da Sexta-feira 13, que tal maratonar clássicos obrigatórios e elogiadas produções aterrorizantes? Veja os 30 dos melhores filmes de terror de todos os tempos!

