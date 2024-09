As maiores melhores amigas das séries de TV - A televisão nos trouxe algumas das amizades femininas mais inspiradoras e fantásticas. De personalidades diferentes, essas personagens são amigas de todas as horas, divertem-se juntas, brigam também e se apoiam! Clique na galeria e relembre as BFFs mais icônicas de séries populares. Girl Power!

© <p>NL Beeld</p>