Filmes que te manterão confuso por muito tempo após a rolagem dos créditos - Enquanto a maioria das histórias de filmes terminam assim que chegam ao fim, alguns filmes nunca chegam a uma conclusão clara. O público fica perplexo com os créditos, tentando descobrir o que acabaram de testemunhar. Esses momentos de "pera aí, o que acabou de acontecer?", deixam o final aberto à interpretação do público e geram muita discussão online entre os cinéfilos. Tão fascinantes para alguns fãs de cinema quanto frustrantes para outros, esses finais de filmes menos claros certamente vão fazer você pensar. Pronto para algumas conclusões de filme de coçar a cabeça? Clique nesta galeria para descobrir os melhores filmes com finais ambíguos! O que você entendeu deles?

© NL Beeld