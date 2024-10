Filmes infantis maravilhosos para adultos e crianças! - Com o passar dos anos, as telas se tornaram cada vez mais incorporadas à humanidade. Os meios podem ter mudado, antigamente era VHS e antenas, e agora temos os iPads e a Netflix, mas assistir filmes em família ainda é uma maneira fantástica de criar laços. A gente entra no passeio emocional junto com quem a gente gosta, um ri de uma besteira, todo mundo acaba rindo... E os filmes ainda trazem importantes significados e lições. Lógico que isso tudo depende de escolher o filme certo. A indústria cinematográfica infantil não cria apenas animações que prendem a atenção dos pequenos por uma hora e meia — hoje em dia, a maioria dos filmes infantis também agrada os pais, tios e adultos: o famoso público pagante. Há tantas piadas escondidas e analogias veladas nos filmes infantis que pessoas de qualquer idade se divertem. Enquanto isso, o que não falta é opção! Escolha um filme desta lista que agrada gregos e troianos - quer dizer, adultos e crianças!

