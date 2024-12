Os Melhores Filmes de 2024: Quais você já viu? - À medida que nos aproximamos do final de 2024, o ano já nos presenteou com uma grande variedade de pérolas cinematográficas, cada uma oferecendo algo único, de thrillers que desafiam o gênero a dramas pungentes. Com uma ampla gama de vozes e estilos, os cineastas têm cativado o público em todo o mundo, deixando marcas impressionantes tanto na crítica quanto no público. Inclusive, muitos desses longas estão prestes a fazer sucesso no Oscar de 2025, solidificando de vez seu lugar entre as produções mais memoráveis ​​do ano. Curioso para conhecer essas preciosidades? Então clique na galeria para descobrir os melhores filmes do ano até agora.

© <p>NL Beeld</p>