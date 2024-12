As melhores trilhas sonoras do cinema - O que é um filme se música afinal de contas? As trilhas sonoras são um aspecto fundamental de qualquer filme. Até de filmes mudos! Com o passar dos anos, a trilha sonora tem se tornado uma das partes mais importantes do cinema contemporâneo. A música nos ajuda a relacionar as emoções do personagem e dirige a nossa emoção junto com o que o diretor espera e deseja. Será que seu filme favorito está nesta lista? Confira as melhores trilhas sonoras do cinema de todos os tempos na galeria a seguir!

© <p>Getty Images</p>