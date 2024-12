Filmes que fizeram atores abandonarem a indústria cinematográfica - Fama e fortuna sempre foram parte do "sonho americano", mas como as celebridades têm cada dia mais liberdade pra falar diretamente com os fãs e contar suas experiências, fica claro que nem tudo é o que parece ser. A superexposição traz um monte de problemas e alguns artistas não estão preparados pra isso. Outras estrelas se desapontam com a indústria do entretenimento depois de trabalharem anos e anos. Atores mirins, descobertos por agentes ou mesmo empurrados pelos pais para Hollywood, descobrem depois que a profissão não combina com eles. Para saber quais filmes fizeram atores e atrizes desistirem de suas carreiras, clique na galeria a seguir.

© Getty Images / BrunoPress