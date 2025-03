A história por trás da Torre de Babel

© Getty Images

A história da Torre de Babel é uma das narrativas mais duradouras e instigantes da Humanidade. Enraizada no Livro de Gênesis, da Bíblia, a saga conta sobre uma época em que todas as pessoas na Terra falavam uma única língua e trabalharam juntas para construir uma torre monumental que alcançaria os céus. Em resposta ao projeto ambicioso e desafiante desses indivíduos, Deus interveio - não com destruição, mas com confusão.

A Torre de Babel é mais do que apenas uma lenda antiga; é um conto de aspiração humana, intervenção divina e as consequências imprevistas da arrogância. E enquanto tenta explicar de onde vieram as línguas do mundo, também alerta contra nossa própria natureza humana. O que realmente aconteceu em Babel? E o que essa história revela sobre o progresso da humanidade? Clique na galeria a seguir para descobrir.