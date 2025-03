© <p>Shutterstock</p>

Ir ao cinema é uma forma popular de entretenimento há décadas. Hoje, no entanto, com a popularidade dos serviços de streaming, muitas pessoas optam por assistir a filmes no conforto de suas casas em vez de ir ao cinema. Isso levou a uma redução geral nas vendas de ingressos e nos números de bilheteria em todo o mundo. Mas o streaming não é o único culpado por essa mudança nos hábitos culturais: os preços dos ingressos também desempenham um papel importante.

Você acha que o ingresso no Brasil está caro? Então, clique na galeria para descobrir quanto custa ir ao cinema ao redor do mundo. Todos os valores foram convertidos do dólar para o real na cotação do dia 14 de março de 2024.