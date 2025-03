Fernanda Torres e Walter Salles receberão Ordem de Mérito Cultural do governo

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Torres e Walter Salles serão agraciados com a Ordem de Mérito Cultural pelo Ministério da Cultura em cerimônia em maio deste ano.

A ministra Margareth Menezes afirmou, em entrevista à Folha de S.Paulo, que a pasta retomará a honraria este ano.

Segundo o MinC, a cerimônia está prevista para o início de maio, no palácio Capanema, no centro do Rio de Janeiro. O evento marcará também a entrega da reforma do edifício, marco do modernismo arquitetônico do início do século passado, que teve as mãos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e consultoria de Le Corbusier. O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) estará no evento e entregará a medalha aos homenageados.

A última cerimônia ocorreu em 2018, no governo de Michel Temer (MDB), e entregou a honraria para nomes como Carlos Saldanha, Dedé Santana, Guilherme Fiuza, Carlos Vereza, Sérgio Mendes, Wanda Sá, Milton Gonçalves e Abelardo Barbosa, o Chacrinha.

A lei que regulamenta a Ordem do Mérito Cultural havia sido extinta pelo governo Bolsonaro. O decreto retomando a honraria foi publicado nesta quinta (13) no Diário Oficial da União.