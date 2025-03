Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro, estreia no topo e supera Marvel

© AgNews

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estrelado por Fernanda Montenegro, o drama brasileiro "Vitória" estreou direto no topo das bilheterias e superou "Capitão América: Admirável Mundo Novo", da Marvel.

Vitória arrecadou R$ 4,7 milhões entre a quinta-feira (13) e o domingo (16). No total, 218 mil pessoas foram assistir ao filme, segundo informações da Comscore.

Filme protagonizado por Fernanda Montenegro e baseado em fatos reais se tornou a maior estreia de um longa brasileiro em 2025. A obra retrata a vida de Joana da Paz, que desmascarou uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro. O longa, produzido por Andrucha Waddington e Breno Silveira, é inspirado na obra literária Dona Vitória Joana da Paz, escrito pelo jornalista Fábio Gusmão.

"Capitão América: Admirável Mundo Novo", que estava no topo, caiu para o segundo lugar, com R$ 3,17 milhões arrecadados. O terceiro e o quarto lugar ficaram com "Mickey 17" e "O Macaco", com R$ 2,43 milhões e R$ 1,39 milhão, respectivamente.

"Ainda Estou Aqui" permanece no top cinco de maiores bilheterias do país. O filme estrelado por Fernanda Torres somou R$ 1,38 milhão neste final de semana.