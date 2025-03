Festival de Cannes revelará lista de filmes selecionados para edição de 2025 em abril

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os organizadores do Festival de Cannes anunciaram, nesta quarta-feira (19), que a lista de seleção de filmes para a edição deste ano será anunciada no próximo dia 10 de abril.

Entre as principais especulações para os títulos selecionados estão produções como "Eddington", faroeste moderno do diretor Ari Aster, "Missão Impossível - O Acerto Final", último capítulo da franquia de ação estrelada por Tom Cruise, e o nacional "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura.

Além de Mendonça, que já apresentou outros de seus filmes no festival, como "Bacurau" e "Retratos Fantasmas", outro brasileiro que já marcou presença em outras edições e pode retornar esse ano é Karim Aïnouz. No ano passado, ele exibiu o seu "Motel Destino" na competição principal e concorreu à Palma de Ouro.

A nova produção do cineasta, "Rosebush Pruning", marca sua volta à indústria internacional -depois do mal recebido "O Jogo da Rainha", que passou pelo festival francês em 2023 e chegou ao Brasil ano passado pelo Prime Video- e conta com a presença de atrizes como Elle Fanning e Pamela Anderson.

Outros diretores que podem marcar presença na lista oficial são Spike Lee, com o remake do filme de Akira Kurosawa "Céu e Inferno", Wes Anderson, com o filme de espionagem "The Phoenician Scheme", Joachim Trier, com "Sentimental Value", e "Nouvelle Vague", de Richard Linklater.

O anúncio será feito durante um evento em Paris. O Festival de Cannes 2025 acontecerá entre os dias 13 e 24 de maio.