'Ainda Estou Aqui' alcança terceira maior bilheteria global de filme brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ainda Estou Aqui" conquistou a terceira maior bilheteria global de um filme brasileiro na história, tendo já arrecadado US$ 36 milhões. A informação é do Collider.

O filme de Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres está sendo exibido em 25 países e segue atrás apenas de "Minha Mãe É uma Peça 2", que arrecadou US$ 39 milhões, e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora É Outro", com US$ 63 milhões.

O drama baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva conquistou o primeiro Oscar da história do cinema nacional, ao vencer a categoria de melhor filme internacional no início de março.

O longa segue em cartaz nas salas brasileiras e deve chegar ao Globoplay no dia 6 de abril.