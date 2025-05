O conto da Medusa: O mito incompreendido e trágico

© Getty Images

Medusa, frequentemente retratada como uma criatura aterrorizante com cobras no lugar do cabelo, é conhecida por transformar as pessoas em pedra. Uma mulher outrora bela e amada, Medusa era uma Górgona, um clã de irmãs nascidas dos deuses do mar Phorcys e Ceto. Das três irmãs Górgonas, Medusa era a única mortal, o que a tornava especialmente vulnerável às vontades dos deuses. Ela é conhecida por seu destino desastroso: a decapitação por Perseu. Mas a história de Medusa é mais complexa do que seu final.

