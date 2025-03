Lollapalooza anuncia White Denim após cancelamento da banda Fontaines D.C.

© REUTERS / Jim Young (Foto de arquivo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza divulgou em suas redes sociais uma mudança na programação do festival, que ocorre de 28 a 30 de março. O grupo texano White Denim foi escalado para substituir a banda irlandesa Fontaines D.C.

A cantora Nessa Barrett entrou para o horário de Fontaines D.C., às 19h05. White Denim vai substituir Barrett às 16h55. Confira os horários de todos os shows desta sexta-feira (28):

Fontaines D.C. cancelou tanto sua apresentação no festival quanto seu show solo no Brasil, na última segunda-feira, devido a um problema de saúde do vocalista Grian Chatten.

"Estou devastado em anunciar que, devido a uma hérnia de disco, precisamos cancelar nosso show no México amanhã à noite e nossas próximas datas no Chile, Argentina, Brasil e Colômbia", escreveu.

A edição de 2025 do Lollapalooza ocorre no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Marina Lima e Alanis Morissette são algumas das atrações confirmadas.