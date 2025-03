Petrolina divulga programação para festejos juninos

© iStock (Imagem ilustrativa)

A cidade pernambucana de Petrolina acaba de divulgar a programação para os festejos juninos deste ano. O arraial petrolinense faz parte da chamada Rota Junina, que inclui cidades como Caruaru, em Pernambuco; Mossoró, no Rio Grande do Norte; e Campina Grande, na Paraíba.

O principal palco dos festejos, pátio Ana das Carrancas, coordenado pela gestão municipal, acontece entre os dias 13 e 23 de junho. Vão ser mais de 100 atrações musicais.

Mas o ciclo junino de Petrolina começa já no mês de abril. A expectativa do município é superar os 900 mil visitantes que participaram da programação no passado. O prefeito Simão Durando falou da expectativa de impacto na economia local.

"A gente tem uma expectativa de R$ 320 milhões ficarem injetados na cidade de Petrolina. A gente tem aí cerca de 17.000 empregos diretos e indiretos que serão criados durante todo o ciclo junino. A gente tem aqui a lotação máxima dos hoteis para os próximos dias, mais de 50.000 passageiros passarão pelo Aeroporto Internacional de Petrolina, em todo o ciclo junino, turistas de mais de 150 cidades diferentes."

O calendário dos festejos em Petrolina inclui a 12ª ExpoRajada, Feira de Exposição de Caprinos e Ovinos de Rajada, distrito da zona rural da cidade, no final de abril, seguida da 40ª Vaquejada do município, em maio. No mesmo mês, acontece a primeira edição do projeto ‘Pra Sempre São João’, que tem o objetivo de resgatar e preservar as tradições nordestinas.

Entre 6 e 8 de junho, a cidade realiza mais uma edição da Jecana do Capim — a corrida de burros e jegues que é uma tradição de mais de 50 anos, tombada como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. Junto com a corrida, estão previstos eventos religiosos, feira e shows musicais.

A programação do mês de junho conta, também, com concursos de quadrilhas, a Festa de Santo Antônio, o Concerto Junino da Filarmônica, o 25º Concurso de Sanfoneiros, e a edição 38 do Festival de Violeiros, onde os artistas se apresentam em dupla, alternando entre os versos e estrofes de maneira improvisada; o “Forró do Vovô”, um arrasta pé totalmente voltado para os idosos; e a Corrida dos Namorados. O tradicional ‘Forró da Espora’ e a Missa do Vaqueiro encerram o ciclo junino de Petrolina.