Fita dos Beatles de 1962, rejeitada por gravadora, é descoberta no Canadá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma fita dos Beatles de 1962 foi descoberta em Vancouver, no Canadá. Rob Frith, dono da Neptoon Records, achou a audição original do grupo para a gravadora Decca Records. A informação é da revista especializada Billboard.

Com 16 faixas, a fita inclui músicas como "Three Cool Cats", "The Sheik of Araby" e "Love of the Loved". Ela foi gravada em janeiro de 1962, antes de Ringo Starr entrar na banda, o que ocorreu em agosto do mesmo ano. O baterista, portanto, é Pete Best.

A Decca rejeitou os Beatles. Eles então entraram para a gravadora Parlophone, de George Martin, lançando em 1963 seu álbum de estreia, "Please Please Me".

Confira um trecho de uma das músicas descobertas por Frith:

A fita foi adquirida nos anos 1970, quando um empresário canadense visitou a gravadora em Londres. Ele trouxe a gravação de volta, para ser lançada na América do Norte.

Devido a questões de direitos autorais, ele desistiu de lançar a fita. Ela então permaneceu por décadas em um arquivo, até ser comprada por Frith.

Segundo Frith, ele possui a fita há mais de 10 anos. Quando escutou pela primeira vez, achou que seria uma obra pirateada a partir de outra gravação. Ele se surpreendeu quando escutou os Beatles tocando, na qualidade de um disco master.

Ele planeja transferir a gravação para uma cópia digital. Frith afirma que a fita não está a venda, mas que abriria uma exceção para Paul McCartney. "Se Paul vier buscá-la pessoalmente, eu dou para ele de graça".