Marcos Vilaça, membro da Academia Brasileira de Letras, morre no Recife

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-Ministro Marcos Vilaça, imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras), morreu na manhã deste sábado (29), aos 85 anos. O acadêmico ocupava a cadeira 26 da instituição desde 1985.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. A morte de Marcos Vilaça foi confirmada pela ABL, no entanto, ainda não foi compartilhada a causa da morte do acadêmico.

O pernambucano deixa dois filhos. Marcos Vilaça deixa dois filhos com sua morte: Rodrigo Otaviano e Tatiana Cecília -o intelectual teve mais um filho, Marcantônio, que morreu em 2000.

Marcos Vilaça foi presidente da própria Academia Brasileira de Letras. O imortal da ABL, que ocupava a cadeira 26, foi eleito presidente da Academia nos anos de 2006, 2007, 2010 e 2011.

O advogado e jornalista nasceu em Pernambuco em 1939 e se formou na Universidade Federal do estado. Com uma carreira de décadas tanto no direito quanto no jornalismo, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça já foi Ministro e Presidente do Tribunal de Contas da União.