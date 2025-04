Dua Lipa anuncia show em SP; veja como comprar ingressos

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora britânica Dua Lipa anunciou show em São Paulo como parte da turnê "Optimism Tour 2025", que ocorre mais de três anos após a última passagem da artista pelo Brasil, em setembro de 2022.

A apresentação acontece no estádio Morumbis, região oeste da capital paulista, em 15 de novembro. A artista também se apresenta no Rio, no estádio Nilton Santos, em 22 de novembro. A venda de ingressos começa no dia 10 de abril (quinta-feira) no site da Ticketmaster.

Fãs com cartão Visa têm pré-venda a partir do dia 8, às 10h no site e às 11h na bilheteria oficial.

A turnê, que começou com apresentações em Melbourne, na Austrália, decorre do lançamento do álbum "Radical Optimism", o terceiro lançado pela artista de 29 anos, em maio de 2024.

Rumores de que Dua Lipa traria a turnê para o Brasil correm desde o fim do ano passado, quando a turnê foi anunciada e a cantora publicou, em suas redes sociais, um vídeo em que aparece em um show realizado no Brasil. Inicialmente, a lista com os destinos da artista não incluía apresentações na América do Sul. O anúncio da apresentação foi realizado nesta terça-feira (1º).

Em 2022, a cantora se apresentou na Arena Anhembi, em São Paulo, e no Rock in Rio, nos dias 8 e 11 de setembro, respectivamente. À época, as apresentações integravam a turnê "Future Nostalgia", mesmo nome de seu segundo álbum de estúdio, lançado em 2017.

DUA LIPA 'OPTIMISM TOUR 2025' EM SP

QUANDO: 15 de novembro de 2025

ONDE: Estádio Morumbis - pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, região oeste

QUANTO: A partir de R$ 460 (inteira)

ONDE COMPRAR: Site da Ticketmaster