'Ainda Estou Aqui' deixa cinemas a partir desta quinta

© <p>NL Beeld</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filme "Ainda Estou Aqui" sai dos cinemas na quinta-feira (3), depois de 21 semanas em cartaz no Brasil. Na Grande São Paulo, há mais três sessões com ingressos disponíveis ainda nesta quarta (2).

No Cineflix do Open Mall The Square, em Granja Viana, a última sessão acontece às 16h40. Os tíquetes saem por R$ 29 na bilheteria ou no site da rede.

Na rede Cinemark do shopping SP Market, "Ainda Estou Aqui" tem a última exibição às 20h. Tíquetes estão disponíveis por R$ 27,36 na bilheteria e no site ingresso.com.

Já na rede Cinesystem, a última sessão acontece na unidade do shopping Bourbon, às 21h. Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site Ingresso.com por R$ 41,04.

O longa vencedor do Oscar de melhor filme internacional deixa as salas de exibição depois de um pedido da Sony, sua distribuidora. A um tradicional cinema da capital paulista, a empresa afirmou que "Ainda Estou Aqui" vai estrear na plataforma de streaming Globoplay e, por isso, não poderia seguir nos cinemas. A informação foi obtida pela coluna Mônica Bergamo.

O filme atingiu o marco de R$ 202,4 milhões de bilheteria nos 12 países onde está sendo exibido nos cinemas. Só no Brasil, o valor arrecadado com ingressos foi de R$ 112,4 milhões.