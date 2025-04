Tomorrowland Brasil terá shows de Alok, Steve Aoki e Alesso

© Reprodução/Youtube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Tomorrowland divulgou, nesta quinta-feira (3), o lineup da edição brasileira deste ano, que ocorre de 10 a 12 de outubro.

Alok, Nicky Romero, ANNA, R3HAB, Steve Aoki e Alesso, são apenas alguns dos 150 artistas que vão tocar no festival, o maior de música eletrônica do mundo. O evento, que ocorre em Parque Maeda, em Itu, no estado de São Paulo, conta com a presença de mais de 150 artistas.

Uma das novidades é o projeto de Alok, "Something Else", que estreia no festival. O artista abdica do pop eletrônico e volta às suas raízes de psytrance e música underground mais experimental.

Alguns dos destaques brasileiros na programação do festival são Vintage Culture, Bhaskar, Bruno Martini, Cat Dealers, KVSH, entre outros.

O tema deste ano, "LIFE", será retratado no principal palco do evento. Revelado pela primeira vez em 2024, na edição especial de 20 anos do festival, na Bélgica, ele é decorado como o reino mítico Silvyra, onde pessoas, natureza e criaturas mágica convivem em harmonia. Serão seis palcos no total, com artistas diferentes se apresentando ao longo do festival.

O tema do ano passado, "Adscendo", se baseava na mescla entre a fantasia e a realidade, contando a história de uma cidade mágica que flutua no céu.

A pré-venda é exclusiva para clientes da empresa de cripto moedas Bybit. Ela começa nesta sexta (4), às 10h. A venda para o público em geral estará disponível na terça (8), no site do festival.



Confira a lineup do Tomorrowland 2025:

- Absolem

- Agents of Time

- Alesso

- Aline Rocha

- Alok

- ANNA

- Antdot

- Armin van Buuren

- ATKÖ

- Aura Vortex

- Axwell

- Becker

- Bhaskar

- Bibi Seck

- Bigfett

- B Jones

- Blazy

- Bora Uzer

- Bruno Be

- Bruno Martini

- Camila Jun

- Cassian

- Cat Dealers

- Curol

- Dang3r

- Da Tweekaz

- Dimitri Vegas

- DubVision

- Eli Iwasa

- FatSync

- Fedde Le Grand

- Fernanda Pistelli

- GABE

- Henri PFR

- Ida Engberg

- I Hate Models

- James Hype

- John Newman

- KASIA

- Kevin de Vries

- Kevin di Serna

- Kiko Franco

- Kölsch

- Konstatin Sibold

- KVSH

- Laidback Luke

- Layton Giordani

- Liu

- Lost Frequencies

- Lucas & Steve

- Maddix

- Malifoo

- Malive

- MANDY

- Matisse &Sadko

- Max Styler

- Maz

- Meduza

- Mees Salomés

- Mind Against

- Miss Monique

- NERVO

- Nicky Romero

- Nico Moreno

- Odymel

- Olympe

- R3HAB

- Roddy Lima

- Reinier Zonneveld

- Samm

- Sighter

- Silvio Soul

- Steve Aoki

- Third Party

- Unfazed

- Vintage Culture

- V.Falabella

- VTSS

- Wrecked Machines

- Yotto

- Yves V

- ZAC

- Zerb