Quando a música salvou a vida de uma adolescente em um campo de concentração

Em meio aos horrores do campo de extermínio de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, o talento musical de uma adolescente se tornou sua tábua de salvação quando oficiais nazistas, buscando entretenimento e controle, formaram uma orquestra dentro do campo. Para Anita Lasker-Wallfisch, a música evoluiu para muito mais do que apenas uma paixão — tornou-se um meio de sobrevivência.

Mas como uma jovem, lançada em uma escuridão tão inimaginável, conseguiu se segurar? Clique nesta galeria para descobrir a história extraordinária de Anita, de estudante de música a sobrevivente do Holocausto, e entenda como o poder da música a ajudou a suportar o impensável.