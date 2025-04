Tomorrowland Brasil abre venda de ingressos

© Reprodução/Youtube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Tomorrowland chega à quinta edição no Brasil em 2025 com mais de cem shows programados. Neste ano, o evento acontece em Itu, no interior de São Paulo, entre os dias 10 e 12 de outubro. Os ingressos já estão à venda em brasil.tomorrowland.com.

Há bilhetes disponíveis para todos os dias do festival. Dá para comprar o Day Pass (R$ 1.160, inteira), com entrada para somente um dia de programação, e o Full Madness Pass (R$ 2.900, inteira), que permite frequentar os três dias de evento. Existem tíquetes sociais, que oferecem 40% de desconto no preço total do ingresso, ao incluir incluir a doação de R$ 30 para a Tomorrowland Foundation. Pessoas de todas nacionalidades podem selecionar essa categoria.

Fãs também podem escolher entre os pacotes DreamVille (a partir de R$ 2.350), com acesso ao acampamento oficial do Tomorrowland Brasil, e Hotel Global Journey, no qual a estadia é em hotel (a partir de R$ 5.239, três noites). Os valores podem ser pagos com cartão de crédito (Visa, Mastercard, American Express e Elo), Google Pay e Pix. Brasileiros podem parcelar em até três vezes sem juros.

No lineup, estão confirmados grandes nomes da música eletrônica como Alesso, Alok, David Guetta, Steve Aoki e Kölsch. Confira a programação por dia:



Sexta (10)

Agents Of Time

Alok presents Something Else

Armin van Buuren

Arodes

Bigfett

Blastoyz

Bruno Be b2b Kiko Franco

Camila Jun

Cashu

Cassian

Curol

Dang3r

David Guetta

Fabio Fusco

Fernanda Pistelli

Hi Profile

Infected Mushroom

John Newman

Kasia

Konstantin Sibold

Maddix

Mandy

Matisse & Sadko b2b Third Party

MC Stretch

Mind Against

Miss Monique

Nervo

Olympe

Omiki

Phaxe

Psy Trance Mafia

RHR

Ruback

Samm

Sighter

Unfazed

Vintage Culture

Zerb

Sábado (11)

Anna b2b Vintage Culture

Axwell

B Jones

Bárbara Boeing

Bibi Seck

Bruno Martini

Cat Dealers

Da Tweekaz

Departamento

Dimitri Vegas

Dubvision

Eli Iwasa

Fatsync b2b Malifoo

Fedde le grand

From house to Disco

GABE b2b Roddy Lima

Henri PFR

Ida Engberg

James Hype

Kevin de Vries

Kvsh

Laidback Luke - Super YOU&ME

Layton Giordani

Liu

Lucas eSteve

Malive

Matisse e Sadko

Max Styler

MC Stretch

Meduza

Nicky Romero

Omoloko

Pontifexx

Reinier Zonneveld

Tessuto

Third Party

Tini Gessler

Victor Ruiz

Wade

Domingo (12)

Absolem

Alesso

Aline Rocha

Alok

Ananda

Antdot B2B Maz

Atkō

Aura Vortex

Becker

Bhaskar

Blazy (STB)

Bora Uzer

Capoon

Faster Horses b2b Noise Mafia

GMS

Growling Machines

I Hate Models

Jackson

Kevin di Serna

Kölsch

Lost Frequencies

MC Stretch

Mees Salomé

Nico Moreno . Odymel

Pedro Gariani b2b Etcetera

R3hab

Silvio Soul

Steve Aoki

V.falabella

Vegas

Vegas b2b Blazy

VTSS

Wrecked Machines

Yotto

Yves V

Zac

Tomorrowland Brasil

Parque Maeda - rod. Dep. Archimedes Lammoglia, km 18, Itu, São Paulo.

De 10 e 12 de outubro.

Ingr.: a partir de R$ 1.160 (inteira) em brasil.tomorrowland.com.