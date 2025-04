'The White Lotus': Criador da série conta ter cortado uma cena de sexo no final da terceira temporada

© Getty Images

'The White Lotus'

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mike White revelou que Piper e Zion teriam um envolvimento no episódio final da terceira temporada de "The White Lotus". Segundo o criador da série da HBO, estava prevista no roteiro original uma cena de sexo entre os personagens interpretados por Sarah Catherine Hook e Nicholas Duvernay, mas ele decidiu cortar a sequência: "Achei que o episódio já estava longo demais."

White reconheceu que as cenas acrescentariam cerca de 10 minutos à duração total: "Senti que estava tentando fazer muita coisa", explicou em entrevista ao podcast oficial da série. Ele ainda detalhou a sequência envolvendo a decisão de Piper de deixar o monastério.

"[A Piper] decide perder sua virgindade e faz sexo com o Zion. Havia uma cena antes em que ela ficaria tipo: 'É verdade. Saxon está certo sobre uma coisa. Preciso dar um jeito nisso'. Então, depois de sair do monastério, ela simplesmente decide que precisa fazer sexo. Quem ela seduz? O filho de Belinda."

Ambientada na Tailândia, a terceira temporada de "The White Lotus" foca em um grupo multigeracional, incluindo uma família em crise, um trio de amigas desajustadas, um casal improvável e o retorno de um velho e perigoso rosto conhecido. A quarta temporada da série, da HBO, já é aguardada pelos fãs.