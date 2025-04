Série 'Adolescência' surpreende e entra para o Top 5 da história da Netflix

© Netflix

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPSS) - A série "Adolescência" se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência e surpreendeu até mesmo a Netflix. Após aparecer em nono lugar no Top 10 de séries em língua inglesa mais vistas da história da plataforma, no dia 1º de abril, o drama britânico saltou para a quarta posição em uma nova atualização divulgada nesta terça-feira (8). A produção já superou, inclusive, as três temporadas de "Bridgerton".

De acordo com os dados mais recentes da própria Netflix, a série acumulou 17,8 milhões de visualizações completas entre os dias 31 de março e 6 de abril. Somando esse número aos 96,7 milhões de views obtidos nos primeiros 18 dias no catálogo, "Adolescência" totaliza 114,5 milhões de visualizações. A produção, criada por Stephen Graham e Jack Thorne, bate recorde atrás de recorde

Com esse desempenho, a produção britânica ultrapassou títulos como a minissérie "A Grande Ilusão" e a estreia de "O Agente Noturno" (ambas com 98,2 milhões), a terceira temporada de "Bridgerton" (106 milhões), "O Gambito da Rainha" (112,8 milhões), e o primeiro ano de "Bridgerton" (113,3 milhões).

Diante do sucesso global, o governo britânico anunciou que a série será transmitida gratuitamente em escolas de ensino médio do Reino Unido, em breve. A iniciativa visa ampliar o debate sobre os temas centrais da trama, como as influências tóxicas e misóginas a que os jovens estão expostos na internet.

A história de "Adolescência" gira em torno de Jamie (Owen Cooper), um garoto de 13 anos que é preso e acusado de esfaquear uma estudante até a morte -um crime que choca a comunidade e levanta questionamentos profundos sobre violência juvenil e o papel das redes sociais na formação de valores.