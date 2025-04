Festival de Cannes anuncia filme de Kleber Mendonça com Wagner Moura

© Reprodução- Instagram- Kleber Mendonça

(FOLHAPRESS) - Iris Knobloch, presidente, e Thierry Frémaux, diretor do Festival de Cannes anunciaram, na manhã desta quinta-feira (10), os filmes que integram a seleção oficial deste ano. O Brasil aparece pela segunda vez seguida na competição pela Palma de Ouro, agora com Kleber Mendonça Filho.

O diretor pernambucano, que há seis anos levou o prêmio do júri por "Bacurau" e há dois exibiu, em caráter especial, o documentário "Retratos Fantasmas", retorna à Croisette com "O Agente Secreto".

"[Exibir o longa em Cannes] É a combinação perfeita: encerra a realização do filme e inaugura a sua trajetória. Estou feliz com 'O Agente Secreto', honrado com o convite e quero que as pessoas vejam o filme no exterior e no Brasil. É uma história muito brasileira e, por isso mesmo, é um filme do mundo todo", diz Mendonça Filho em material enviado à imprensa.

"Cannes é a minha primeira memória de ter conversado com Kleber, no ano de 2003, quando estive lá com o filme 'Cidade Baixa', dirigido por Sergio Machado, e ele estava cobrindo o festival como crítico de cinema. Tudo fazendo um sentido lindo danado", completa Moura.

"O Agente Secreto" se junta a novos longas de outros habitués do festival francês, como o ucraniano Sergei Loznitsa, com "Two Prosecutors", o americano Wes Anderson, com "The Phoenician Scheme", e os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, com "Young Mothers".

A francesa Julia Ducournau, vencedora da Palma de Ouro por "Titane", retorna com "Alpha", que deve ser um dos longas mais disputados desta seleção, bem como "In Simple Accident", do iraniano Jafar Panahi, "Nouvelle Vague", do americano Richard Linklater, "Eddington", do também americano Ari Aster, "The History of Sound", do sul-africano Oliver Hermanus, "Sentimental Value", do norueguês Joachim Trier, e "The Mastermind", da americana Kelly Reichardt.

Completam a competição, como de praxe, eurocêntrica, a espanhola Carla Simon, com "Romería", o sueco Tarik Saleh, com "The Eagles of the Republic", os alemães Dominik Moll, com "Dossier 137", e Mascha Schilinski, com "Sound of Falling", o italiano Mario Martone, com "Fuori", o francês Oliver Laxe, com "Sirat", a japonesa Chie Hayakawa, com "Renoir", e a francesa Hafsia Herzi, com "La Petite Dernière". "Leave One Day", da compatriota Amelie Bonin, abre o festival, fora da competição.

"O Agente Secreto" é um thriller político ambientado na década de 1970, nos anos finais da ditadura militar, e tem Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Thomás Aquino e o alemão Udo Kier no elenco.

No ano passado, o Brasil foi representado por Karim Aïnouz e seu "Motel Destino". O cearense, que no mesmo ano de "Bacurau" venceu a mostra paralela Um Certo Olhar com "A Vida Invisível", também retorna a Cannes, desta vez como padrinho da Fábrica de Diretores.

Programa da Quinzena dos Realizadores voltado à formação, ele abre a seção paralela com quatro curtas-metragens assinados por aspirantes a diretores e rodados em Fortaleza. São eles "Ponto Cego", de Luciana Vieira e Marcel Beltrán, "A Vaqueira, a Dançarina e o Porco", de Stella Carneiro e Ary Zara, "Como Ler o Vento", de Bernardo Ale Abinader e Sharon Hakim, e "A Fera do Mangue", de Wara e Sivan Noam Shimon.

Já o Mercado do Filme, área de negócios do Festival de Cannes, elegeu o Brasil como país homenageado desta edição, em paralelo a um intercâmbio cultural firmado com a França para comemorar dois séculos de relações diplomáticas. A expectativa é que a vitrine impulsione acordos de coprodução e distribuição.

Outros destaques desta seleção incluem os primeiros longas dirigidos por Scarlett Johansson e Harris Dickinson, "Eleanor the Great" e "Urchin", respectivamente, apresentados na mostra Um Certo Olhar, "Bono: Histórias de Surrender", de Andrew Dominik, filme-concerto com o vocalista do U2, em sessão especial, e "Vie Privée", de Rebecca Zlotowski, estrelado por Jodie Foster, fora de competição.

Na seção Première, foram escalados Fatih Akin, Raoul Peck, Sebastián Lelio e Kirill Serebrennikov, este com "The Disappearance of Josef Mengele", que deve ter parte de sua trama ambientada no Brasil e que narra a fuga do médico nazista para a América do Sul após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Como previamente anunciado, a atriz francesa Juliette Binoche servirá como presidente do júri deste 78º Festival de Cannes, que vai homenagear Robert De Niro com a Palma de Ouro honorária.

Na comitiva americana está ainda Tom Cruise, que desembarca na Riviera Francesa com "Missão: Impossível - O Acerto Final", exibido fora da competição. O Festival de Cannes deste ano acontece entre 13 e 24 de maio.

*

FILMES DA COMPETIÇÃO OFICIAL

- "Alpha", Julie Ducournau

- "Dossier 137", Dominik Moll

- "Eddington", Ari Aster

- "The Eagles of the Republic", Tarik Saleh

- "Fuori", Mario Martone

- "The History of Sound", Oliver Hermanus

- "In Simple Accident", Jafar Panahi

- "La Petite Derniere", Hafsia Herzi

- "The Mastermind", Kelly Reichardt

- "Nouvelle Vague", Richard Linklater

- "The Phoenician Scheme", Wes Anderson

- "Renoir", Chie Hayakawa

- "Romeria", Carla Simone

- "The Secret Agent", Kleber Mendonça Filho

- "Sentimental Value", Jochim Trier

- "Sirat", Oliver Laxe

- "Sound of Falling", Mascha Schilinski

- "Two Prosecutors", Sergei Loznitsa

- "Young Mothers", Jean-Pierre and Luc Dardenne

