Morre Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, aos 89 anos em Lima

O escritor Mario Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e um dos maiores nomes da literatura em língua espanhola, morreu neste domingo (13), aos 89 anos, em sua casa em Lima, no Peru, onde vivia desde 2022. A informação foi confirmada por seus filhos por meio das redes sociais.

“Com profunda dor, tornamos público que nosso pai, Mario Vargas Llosa, faleceu hoje em Lima, cercado pela família e em paz”, escreveu Álvaro Vargas Llosa na rede social X (antigo Twitter). A mensagem também foi compartilhada por sua irmã, Morgana Vargas Llosa.

Na nota, os filhos destacam que a partida do autor "entristecerá seus familiares, amigos e leitores ao redor do mundo", mas expressam consolo ao lembrar que ele teve "uma vida longa, múltipla e frutífera" e deixou "uma obra que o sobreviverá".

