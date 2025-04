Líbano proíbe 'Branca de Neve', com Gal Gadot, nos cinemas em boicote a Israel

© <p>NL Beeld</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O remake do clássico da Disney "Branca de Neve" foi proibido nos cinemas do Líbano em boicote à israelense Gal Gadot. A atriz, que faz o papel de Rainha Má e é ativista pró-Israel, defende publicamente as posturas do país.

De acordo com a mídia local, a proibição foi ordenada por Ahmad Al-Hajjar, Ministro do Interior do país. O motivo seria a violência provocada por Israel no país após conflito com a organização Hezbollah.

Uma intensa campanha de drones israelenses e uma invasão terrestre no sul do Líbano. A ofensiva resultou na morte de 4 mil pessoas, incluindo civis, e o deslocamento de mais de 1,2 milhão de pessoas da região.

Segundo a revista Variety, um representante da Italia Films -distribuidora de filmes Disney no Oriente Médio- afirma que Gadot já está na "lista de boicote a Israel" há muito tempo e que nenhum de seus títulos foi lançado nos cinemas do país.

Não é a primeira vez que o Líbano proíbe um filme com uma atriz israelense -"Capitão América: Admirável Mundo Novo", blockbuster da Marvel que tem Shira Haas, também foi banido.

Gadot serviu as forças militares de Israel e apoia as política expansionista do país em entrevistas e nas suas redes sociais. Ela ainda não se manifestou sobre o caso.

"Nunca imaginei que nas ruas dos Estados Unidos, e em diferentes cidades ao redor do mundo, veríamos pessoas não condenando o Hamas, mas celebrando, justificando e aplaudindo um massacre de judeus", afirmou Gadot em um discurso em março deste ano, quando foi homenageada pela Liga Anti-Difamação, em Nova York.

"Branca de Neve" estreou nos cinemas brasileiros em março. O longa traz o clássico da Disney ao live action, com Rachel Zegler como personagem-título.