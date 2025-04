Onde assistir 'Conclave', filme sobre escolha do novo papa

© <p>NL Beeld</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suspense político "Conclave", dirigido por Edward Berger (vencedor do Oscar por "Nada de Novo no Front"), conta com grande elenco e conta segredos e intrigas por trás da eleição de um novo papa.

O filme está disponível em streaming no Prime Video. A produção é o mais assistido da plataforma, após a notícia da morte do papa Francisco. A informação é da própria Amazon.

Para aluguel, ele é encontrado: Apple TV, Claro TV+, Claro Video e Amazon Video.

SOBRE O QUE É 'CONCLAVE'

Após a morte inesperada do Papa, o Cardinal Lawrence fica no meio de uma guerra secreta no Vaticano. Tentando escolher um novo Papa, Lawrence acaba descobrindo segredos e conspirações no centro da igreja católica.

O elenco é composto por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e outros nomes.