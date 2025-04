Jennifer Love Hewitt retorna na saga 'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado'

© Reuters

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Sony Pictures divulgou o primeiro trailer do novo filme da franquia "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado". O longa marca o retorno dos protagonistas Jennifer Love Hewitt (Julie James) e Freddie Prinze Jr. (Ray Bronson) e já tem a estreia marcada nos cinemas: 18 de julho de 2025.

A história acompanha Julie e Ray, agora adultos, aconselhando um novo grupo de jovens que começa a ser perseguido por um assassino misterioso, de maneira semelhante aos eventos do passado. Eles pedem ajuda aos dois sobreviventes do lendário Massacre de Southport de 1997 para conseguirem encontrar o criminoso em série.

A produção, que tem a direção de Jennifer Kaytin Robinson ("Justiceiras") e co-roteiro assinado por Sam Lansky, ignora os eventos do terceiro filme e da série de TV, retomando a linha narrativa do segundo longa da saga, lançado em 1998.

No primeiro filme (1997), quatro amigos atropelam acidentalmente um homem e jogam seu corpo no mar, acreditando ter se livrado do problema. Um ano depois, eles recebem uma carta anônima com a mensagem: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado." A partir daí, o grupo passa a ser perseguido por um assassino com um gancho, levando a uma série de mortes e revelações sombrias.