Globo de Ouro anuncia data da cerimônia de 2026, novamente com Nikki Glaser

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A organização do Globo de Ouro, um dos principais prêmios de cinema e televisão dos Estados Unidos, divulgou nesta quinta-feira (24) a data da cerimônia do ano que vem, 11 de janeiro. Como previamente anunciado, Nikki Glaser será apresentadora novamente.

A decisão de manter a humorista americana na função ocorre depois de ela ser amplamente elogiada pelo trabalho, com piadas que arrancaram risadas do público sem ofender os indicados, como é comum acontecer.

"Guarde a data. Nikki Glaser retorna como apresentadora do Globo de Ouro. Ao vivo, no domingo, 11 de janeiro de 2026", publicou o Globo de Ouro em sua página no Instagram, nesta quinta.

Como parte do anúncio, a organização por trás do prêmio afirmou ainda que os indicados de sua 83ª edição serão conhecidos no dia 8 de dezembro.