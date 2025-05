Ney Matogrosso será enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2026

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Imperatriz Leopoldinense, escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, anunciou que o cantor Ney Matogrosso será o enredo da agremiação no próximo Carnaval.

Tema será desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A escola publicou um comunicado oficial por meio do Instagram.

"O artista homenageado, além de ser uma figura icônica da cultura nacional, é dono de uma assinatura absolutamente pessoal no imaginário artístico brasileiro", escreveu a escola.

Batizado de "Camaleônico", o enredo da escola busca exaltar a diversidade da cultura brasileira.

"É para quem gosta de ser livre e solto. Sem amarras! Pra mim, que trabalho com a visualidade das coisas, o enredo é um prato cheio. Desses de comer pra se lambuzar. Desses, que a gente pode viajar nas muitas possibilidades de brilho e beleza", disse Vieira.