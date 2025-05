Bad Bunny confirma show em São Paulo

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Bad Bunny fará show na capital paulista no dia 20 de fevereiro de 2026 no Allianz Parque.

A venda de ingressos está prevista para começar dia 7 de maio para clientes Santander Private e Select e dia 9 de maio para o público geral, por meio da Ticketmaster.

Os preços começam a partir de R$ 535, na cadeira superior.

O burburinho sobre possível show do artista no Brasil começou no último domingo (4), quando o perfil do Allianz Parque publicou uma foto de duas cadeiras de plástico -uma referência à capa do disco "Debí Tirar Más Fotos".

Antes mesmo do Allianz Parque já havia indícios de que o cantor poderia vir ao Brasil neste ano. Em vídeo publicado no começo do ano, ele deixou claro o desejo de visitar o país, em sequência de shows que deve acontecer a partir de julho.

Outros estádios como o do River Plate (Argentina) e da Luz (em Portugal), amanheceram com as cadeiras em suas entradas, suficiente para agitar os fãs nos respectivos países. Os assentos também foram vistos em países como Costa Rica, Colômbia e Peru, além de Espanha e Suécia, na Europa.

Bad Bunny, que tem pouco mais de 10 anos de carreira, se tornou o cantor mais ouvido da América Latina em 2024. No mundo, ele só fica atrás de Taylor Swift.

