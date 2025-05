Virada Cultural 2025 confirma Luísa Sonza, Djonga e outras nove atrações

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de São Paulo anunciou nesta terça-feira (6) dois shows de Luísa Sonza na Virada Cultural 2025, que acontece nos dias 24 e 25 de maio em toda a cidade.

A cantora, que levou mais de 120 mil pessoas ao Vale do Anhangabaú em 2022 -maior público em um show da Virada até agora- é uma das 11 atrações já confirmadas até esta terça-feira (7).

A administração ainda não informou em quais locais serão as apresentações já divulgadas. O que há de concreto é o número de palcos, que serão 21 divididos pela cidade. A disposição se dará da seguinte forma.

- Região sul: 7

- Região leste: 5

- Região norte: 2

- Região oeste: 1

- Região Central: 5

No centro, os palcos serão montados no Anhagabaú; Sé; largo do Arouche; República e praça do Patriarca. Segundo a administração, a divisão foi pensada para que o público possa caminhar pelas atrações. Além disso, uma das estruturas ficará no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, no extremo leste.

ATRAÇÕES

11 atrações já foram confirmadas até o momento, incluindo Luísa Sonza. A lista inclui grandes nomes da música brasileira.

- João Gomes

- Michel Teló

- Djonga

- Mc Hariel

- Maneva

- Vanessa da Mata

- Mumuzinho

- Rincon Sapiência

- Wanessa

- Tom Carfi

OUTRAS ATIVIDADES

Além das apresentações musicais, bibliotecas, centros culturais, teatros e casas de culturas permanecerão abertos com programação própria durante o fim de semana. 27 CEUs (Centros Educacionais Unificados) funcionarão como polos culturais. Entre eles já estão confirmados Aricanduva, Butantã, Caminho do Mar, Jaçanã, Parque do Carmo, São Miguel, Taipas, Vila Alpina e Vila do Sol.

O evento também contará com a participação de 20 unidades do Sesc, incluindo da Avenida Paulista, 24 de Maio, Pompeia, Santo Amaro, Santana, Itaquera e Campo Limpo.

Já entre as instituições privadas estão MASP, Japan House, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, Casa das Rosas, Centro Cultural FIESP, Reserva Cultural, Grupo Tokyo, Galeria Metrópole e Cineclube Cortina.