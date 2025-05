Bienal do Livro anuncia programação completa com novo parque literário

© Washington Alves/Light Press - Divulgação Oficial

LUCAS FEITOZA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com o Rio de Janeiro carregando o título de Capital Mundial do Livro, a Bienal do Livro que acontece na cidade de 13 a 22 de junho divulgou sua programação completa num evento para convidados nesta quinta-feira, aos pés do Cristo Redentor.

Neste ano, haverá mais de 300 convidados e 200 horas de atividades, incluindo uma homenagem ao cronista Ruy Castro, colunista da Folha e veterano de bienais, e conversas com autores como Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Marcelo Rubens Paiva, Drauzio Varella, Pedro Bial, Miriam Leitão, Itamar Vieira Junior, Raphael Montes, Aline Bei e Jeferson Tenório.

Entre os convidados internacionais estão a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, o sul-coreano Kim Ho-yeon, a cubana Teresa Cárdenas e a britânica Cara Hunter.

O festival chega a sua 42ª edição prometendo um novo parque literário, com objetivo de proporcionar para os frequentadores um ambiente imersivo e interativo, com roda-gigante com áudios de livros, labirinto de histórias e um "escape room" criado para a Bienal.

Esta atração conta com quatro cenários literários e desafios inspirados em ficções de sucesso, como a escritora britânica Agatha Christie, o autor de "Beleza Fatal", Raphael Montes, e o ambiente de "A Empregada", sucesso da escritora americana Freida McFadden.

Outra novidade anunciada para este ano é a criação de um aplicativo que funcionará como uma rede social conectando os visitantes, permitindo também interação virtual com os conteúdos.

Um dos novos espaços é a Praça Além da Página, um ambiente ao ar livre na área central dos pavilhões onde os leitores serão protagonistas do evento. É o que diz a curadora do espaço, Heloiza Daou.

"É um espaço de descoberta. As pessoas vão poder interagir respondendo coisas dentro do aplicativo, subir ao palco. Há uma série de ativações envolvendo os leitores que vão fazê-los se sentirem pertencentes ao evento, que eles mesmos estão propondo para a gente", afirma.

A Bienal do Livro busca aproximar os jovens da literatura e, para isso, aposta em uma parceria com o TikTok como um dos patrocinadores master do evento. A rede social promove no dia 12 de junho uma pré-estreia da Bienal para convidados reunindo os "booktokers", criadores de conteúdo literário da rede.

É o que ressalta a proprietária da Janela Livraria e curadora da Bienal, Martha Ribas. "É impressionante como eles postam um livro e ele começa a vender imediatamente. Acho que essa parceria do TikTok com a indústria editorial é muito potente."

A GL Events é a empresa que promove a Bienal do Livro do Rio. Para Bruno Henrique, diretor de marketing da empresa, o "book park" representa uma evolução do evento.

"A Bienal nasce só como uma feira de livros, depois passa a conter espaços de conteúdos de autores alçados a celebridades, com sessão de autógrafos, e agora, passamos para este universo de experiências pensando em ampliar o contato dos visitantes com o livro."

O executivo acrescenta que essa ampliação facilita a comunicação de marcas com o público jovem. "Isso nos ajuda a entrar nos holofotes de marcas que não são do setor editorial e conseguem se comunicar de um jeito diferente com o público jovem."

O secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, disse que o Rio de Janeiro é uma cidade de leitores, mas que o título de Capital Mundial do Livro não significa que as políticas públicas de incentivo à leitura estão perfeitas. "Muito pelo contrário. A gente precisa fazer que a cidade seja mais leitora, nos terminais, nas escolas, nas clínicas da família. Mas a Bienal é o ápice, o momento que a gente consegue parar a cidade para falar sobre livros".

A programação completa da Bienal do Livro Rio está no site oficial do evento onde os ingressos podem ser comprados por R$ 42.