Filmes que receberam os maiores aplausos de pé em Cannes

© <p>Getty Images/NL Beeld</p>

Como um evento prestigioso e tradicional, o famoso Festival de Cinema de Cannes tem uma longa história de aplausos exagerados. Os célebres atores e diretores permanecem de pé, sem jeito, durante todo o tempo, sem saber o que fazer com as mãos. É estranho, mas encantador.

É claro que uma ovação de pé sempre supera as vaias, pelas quais o festival também é famoso, apesar de seu público de elite. Sabia que filmes surpreendentes como 'Taxi Driver – Motorista de Táxi' (1976), 'A Aventura' (1960) e 'Maria Antonieta' (2006), de Sofia Coppola, foram vaiados por homens de smoking e mulheres de vestido longo?

Muitos filmes surpreendentes receberam as mais longas ovações de pé da história de Cannes, com a mais longa registrada chegando a impressionantes 22 minutos! Clique para descobrir os filmes com os aplausos mais exigentes fisicamente.