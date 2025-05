Netflix confirma 4ª temporada de 'Lupin' com Omar Sy de volta ao papel principal

© Divulgação/Netflix

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Netflix confirmou nesta segunda-feira (12) a quarta temporada de "Lupin". O ator Omar Sy está de volta ao papel do famoso ladrão e as filmagens dos novos episódios já começaram em Paris, França. Além de protagonizar a série, Sy também atua como produtor executivo e roteirista da nova fase.

No comunicado oficial, o ator adiantou que a nova temporada terá surpresas: "Costumo dizer que 'Lupin' é um brinquedo extraordinário", declarou Sy, referindo-se à produção inspirada na obra de Maurice Leblanc em 1905, sobre Arsène Lupin, um membro de elite na gangue de adoráveis malfeitores conhecidos como "cavalheiros ladrões".

A série, criada por George Kay e François Uzan, acompanha um ladrão carismático que se torna um fenômeno, conquistando uma enorme base de fãs na França e ao redor do mundo.

A nova temporada contará com oito episódios, e o elenco principal trará os retornos de Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Entre as novidades estão Théo Christine ("Gran Turismo") e Laïka Blanc-Francard ("The Walking Dead: Daryl Dixon").