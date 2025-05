Fernando Meirelles dirige filme com Robert Pattison e Denzel Whashington

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones estarão no elenco do próximo filme de Fernando Meirelles, "Here Comes the Flood", ou "aqui vai o dilúvio", produzido pela Netflix. Com roteiro de Simon Kinberg, que escreveu "Sr. e Sra. Smith", o longa é descrito como uma história de assalto pouco convencional envolvendo o segurança de um banco, um caixa e um mestre do crime num jogo mortal de golpes e traições.

O projeto foi revelado nesta quarta-feira, durante o Upfront 2025 da Netflix, evento da plataforma voltado para anunciantes. Com o mesmo streaming, Meirelles fez seu "Dois Papas", filme que rendeu três indicações ao Oscar em 2020.

Meirelles recruta esses três nomes chamativos de Hollywood em momentos agitados de suas carreiras. Washington acaba de fazer "Gladiador 2" e "A Tragédia de Macbeth", e está em "Highest 2 Lowest", o próximo filme de Spike Lee. Pattison estreia em breve "Die, My Love", com Jennifer Lawrence, além de participar da adaptação da "Odisseia" por Christopher Nolan. Edgar-Jones fez "Twisters" e vai contracenar com Michelle Williams em "A Place in Hell", de Chloe Domont.