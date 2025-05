Belo, João Gomes e Leo Santana estarão na Virada Cultural

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 500 artistas vão se apresentar entre os dias 24 e 25 de maio nos 21 palcos da Virada Cultural deste ano, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura.

Entre eles Léo Santana, Belo e Ira!, que se juntam a outros nomes que já haviam sido anunciados, como Luísa Sonza, Djonga e Alceu Valença.

Diferentes estilos musicais fazem parte da programação, que terá também Xande de Pilares, Falamansa, Vanessa da Mata e João Gomes -com Patati Patatá como opção para as crianças.

O line-up será apresentado de forma descentralizada, com shows em todas as regiões da cidade, formato que vem sendo utilizado desde 2022.

Sonza, por exemplo, cantará em Campo Limpo e Brasilândia, nas regiões sul e norte, respectivamente.

Na última Virada, em 2022, a artista levou mais de cem mil pessoas ao vale do Anhangabaú, recorde de público naquela edição, na região central.

Já a região leste terá shows de Djonga (Sapopemba) e Carol Conká (Itaquera). Na região oeste, o maior nome é Sepultura, em uma tarde de rock que terá também Dead Fish. No centro, Liniker e João Gomes são alguns dos nomes confirmados.

Estima-se que o público neste ano seja de 4,7 milhões de pessoas, cerca de 200 mil pessoas a mais que na edição 2024 (4,5 milhões).

Veja a programação abaixo separada por dia e ordem alfabética dos artistas:

20 ANOS DE VIRADA

Desde que surgiu, em 2005, a Virada Cultural trouxe nomes de peso para apresentações gratuitas em locais abertos. Estreou com Adriana Calcanhotto e Fafá de Belém, em uma estrutura ainda tímida e concentrada no centro, mas que movimentou, estima-se, 250 mil pessoas à época.

Em 2007, um show dos Racionais Mc's teve 50 mil pessoas na praça da Sé, evento que ficou marcado por um tumulto envolvendo parte do público e a Polícia Militar. Em 2011, na praça Júlio Prestes, uma multidão assitiu os Misfits, em uma das raríssimas apresentações da banda no Brasil, às 2h.

Já em 2015, Caetano Veloso foi o responsável por celebrar os dez anos da Virada, em um show no vale do Anhangabaú que se tornaria o destaque daquela edição. Em 2019, Anitta levou cerca de 200 mil pessoas ao vale do Anhangabaú, um dos maiores públicos do evento até hoje.

Veja a programação por dia



SÁBADO (24)

Banda Pífanos de Caruaru - Palco Sé, região central. Sáb. (24), às 20h

Banda Uó + Gaby Amarantos - Palco Butantã, região oeste. Sáb. (24), às 19h

Bello - Palco Anhangabaú, região central. Sáb. (24), às 19h

Dexter - Palco Sapopemba, região leste. Sáb. (24), às 21h

DJ OD1N e OG.MKS - Palco Cid. Tiradentes, região leste. Sáb. (24), às 18h

Duda Beat - Palco Butantã, região oeste. Sáb. (24), às 21h

Edi Rock - Palco 7 Campos, região sul. Sáb. (24), às 19h

Edson Pardini - Palco Patriarca, região central. Sáb. (24), às 20h

Gabriel Louchard - Palco Patriarca, região central. Sáb. (24), às 18h

Hammond Grooves + Big Band - Palco República, região central. Sáb. (24), às 18h

Iza - Palco Itaquera, região leste. Sáb. (24), às 21h

João Neto e Frederico - Palco Vila Albertina, região norte. Sáb. (24), às 17h

Jota.Pê - Palco Butantã, região oeste. Sáb. (24), às 17h

Juliana Linhares - Palco do Arouche, região central. Sáb. (24), às 22h

Karol Conká - Palco Itaquera, região leste. Sáb. (24), às 17h

Kid Creole and the Coconuts - Palco República, região central. Sáb. (24), às 22h30

Leall - Palco Cid. Tiradentes, região leste. Sáb. (24), às 21h

Lexa - Palco Guaianases, região leste. Sáb. (24), às 21h

Luísa Sonza - Palco Vila Albertina, região norte. Sáb. (24), às 21h

Maicon Clenk - Palco Patriarca, região central. Sáb. (24), às 22h

Mc Luanna - Palco Cid. Tiradentes, região leste. Sáb. (24), às 17h

Mc Paulin da Capital - Palco Sapopemba, região leste. Sáb. (24), às 17h

Michel Teló - Palco Campo Limpo, região sul. Sáb. (24), às 19h

Negra Li - Palco Cid. Tiradentes, região leste. Sáb. (24), às 19h

Novos Baianos - Palco Parada Inglesa, região norte. Sáb. (24), às 21h

Orquestra Heliópolis + Simoninha - Palco Anhangabaú, região central. Sáb. (24), às 17h

Pinduca - Palco Sé, região central. Sáb. (24), às 22h

Ponto de Equilíbrio - Palco São Miguel, região leste. Sáb. (24), às 21h

Rael - Palco São Miguel, região leste. Sáb. (24), às 19h

Rashid - Palco Itaquera, região leste. Sáb. (24), às 19h

Rhoda Scott - Palco República, região central. Sáb. (24), às 20h

Silva - Palco Anhangabaú, região central. Sáb. (24), às 22h

Thalma de Freitas - Palco do Arouche, região central. Sáb. (24), às 20h

Ton Carfi - Palco Belém, região norte. Sáb. (24), às 20h30

Toni Garrido - Palco Vila Albertina, região norte. Sáb. (24), às 19h

Wanessa - Palco do Arouche, região central. Sáb. (24), às 18h

Xamã - Palco Ipiranga, região sul. Sáb. (24), às 21h

Xande de Pilares - Palco 7 Campos, região sul. Sáb. (24), às 21h

Xangai - Palco Sé, região central. Sáb. (24), às 18h

DOMINGO (24)

Aguidavi do Jêje - Palco Sé, região central. Dom. (25), às 6h

Alceu Valença - Palco Itaquera, região leste. Dom. (25), às 17h

Anelis Assumpção - Palco do Arouche, região central. Dom. (25), às 2h

Assucena - Palco do Arouche, região central. Dom. (25), às 12h

Barões da Pisadinha - Palco 7 Campos, região sul. Dom. (25), às 17h30

BK - Palco Vila Albertina, região norte. Dom. (25), às 16h30

Brisa Trio + Michael Marnin - Palco República, região central. Dom. (25), às 6h

Bob Zoom - Palco Vila Albertina, região norte. Dom. (25), às 10h30

Brunno - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 10h

Canta Inezita - Palco Sé, região central. Dom. (25), às 12h

César Menotti e Fabiano - Palco Cid. Tiradentes, região leste. Dom. (25), às 14h30

Claudio Grassi + Fernando Ventura - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 16h

Crystal Thomas - Palco República, região central. Dom. (25), às 11h

Dead Fish -Palco Butantã, região oeste. Dom (25), às 15h

Derico Sciotti - Palco República, região central. Dom. (25), às 13h

Djonga - Palco Sapopembra, região leste. Dom. (25), às 16h30

Duquesa - Palco do Arouche, região central. Dom. (25), às 6h

Edson Pardini - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 4h

Exalta - Palco Sapopemba, região leste. Dom. (25), às 12h30

Falamansa - Palco Campo Limpo, região sul. Dom. (25), às 12h

Felipe Barbieri - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 2h

Felipe O Mágico - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 12h

Fred Wesley - Palco República, região central. Dom. (25), às 1h

Henry Cordean - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 14h

Henry & Klaus - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 00h

Ira! - Palco Parada Inglesa, região norte. Dom. (25), às 14h30

James Boogallo Bolden - Palco República, região central. Dom. (25), às 9h

Jeito Moleque - Palco 7 Campos, região sul. Dom. (25), às 14h30

João Gomes - Palco Anhangabaú, região central. Dom. (25), às 18h

João Gomes - Palco M'Boi Mirim, região sul. Dom. (25), às 13h30

Jonas Esticado - Palco São Miguel, região leste. Dom. (25), às 14h30

Josyar - Palco do Arouche, região central. Dom. (25), às 14h

Juçara Marçal - Palco do Arouche, região central. Dom. (25), às 18h

Kaê Guajajara - Palco do Arouche, região central. Dom. (25), às 10h

Lá Delio Valdez - Palco Anhangabaú, região central. Dom. (25), às 4h

Léo Santana - Palco São Miguel, região leste. Dom. (25), às 17h

Lia de Itamaraca e Daúde - Palco Sé, região central. Dom. (25), às 14h

Liniker - Palco Anhangabaú, região central. Dom. (25), às 15h

Luísa Sonza - Palco Campo Limpo, região sul. Dom. (25), às 17h

Mágico Willy - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 14h

Manoel Cordeiro - Palco Sé, região central. Dom. (25), às 3h

Marcelo Jeneci - Palco Guaianases, região leste. Dom. (25), às 12h30

Marina Lima - Palco Anhangabaú, região central. Dom. (25), às 12h

Mario Kaima - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 17h

Maneva - Palco Guaianases, região leste. Dom. (25), às 14h30

Mateus Aleluia - Palco Sé, região central. Dom (25), às 18h

Mc Cabelinho - Palco Cid. Tiradentes, região leste. Dom. (25), às 17h

Mc Hariel - Palco Ipiranga, região sul. Dom. (25), às 17h

Melly - Palco do Arouche, região central. Dom. (25), às 0h

Mestre Ambrósio - Palco Sé, região central. Dom. (25), às 00h

Mestrinho - Palco São Miguel, região leste. Dom. (25), às 12h

Mundo Bita - Palco São Miguel, região leste. Dom. (25), às 10h30

Névola -Palco Butantã, região oeste. Dom (25), às 11h30

Orquestra Baoba - Palco Anhangabaú, região central. Dom. (25), às 1h

Paulinho Boca de Cantor e Davi Moraes - Palco Sé, região central. Dom. (25), às 10h

Patati Patata - Palco M'Boi Mirim, região sul. Dom. (25), às 10h30

Péricles - Palco Guaianases, região leste. Dom. (25), às 17h

Pixote - Palco M'Boi Mirim, região sul. Dom. (25), às 15h30

Pregador Luo - Palco Cid. Tiradentes região leste. Dom. (25), às 12h30

Queen Live Kids - Palco Butantã, região oeste. Dom (25), às 10h30

Roberto de Carvalho - Palco República, região central. Dom. (25), às 18h

Sepultura -Palco Butantã, região oeste. Dom. (25), às 17h

Show da Luna - Palco Itaquera, região leste. Dom. (25), às 10h30

Soul Vendors & Sound Dimension - Palco República, região central. Dom. (25), às 3h30

The Skatalites - Palco Anhangabaú, região central. Dom. (25), às 6h

Tributo ao Skowa - Palco República, região central. Dom. (25), às 15h

Turma do Pagode - Palco Campo Limpo, região sul. Dom. (25), às 14h30

Ulisses Loddy - Palco Patriarca, região central. Dom. (25), às 8h

Vanessa da Mata - Palco Parada Inglesa, região norte. Dom. (25), às 16h30

Veigh - Palco M'Boi Mirim, região sul. Dom. (25), às 18h

Virgínia Rodrigues - Palco Sé, região central. Dom. (25), às 16h

Zé Vaqueiro - Palco Itaquera, região leste. Dom. (25), às 12h30