Filme de terror da Netflix faz 'previsão' de morte de Papa Leão 14

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançado em 2017, o filme de terror "El Habitante" voltou a repercutir nas redes sociais após uma coincidência surpreendente: nos primeiros minutos da obra, é exibida a manchete da morte do Papa Leão 14 -nome que, anos depois, se tornou real com a escolha do novo líder da Igreja Católica. À época, o pontífice ainda era o Papa Francisco.

A cena, que aparece antes mesmo da exibição do título oficial do longa, deixou internautas intrigados com o que muitos chamaram de "profecia cinematográfica". No filme, a morte do pontífice fictício funciona apenas como pano de fundo para a trama principal, que acompanha três irmãs invadindo a casa de um senador para roubá-lo. No entanto, o plano dá errado quando elas descobrem um segredo macabro escondido no porão da residência.

A curiosidade em torno do nome papal não foi acidental. O diretor uruguaio Guillermo Amoedo, responsável pelo roteiro, explicou ao jornal Clarín como chegou a essa escolha. "Escrevi o roteiro em 2015 e decidi usar elementos de antigas profecias. Pesquisei as visões de São Malaquias, Santa Hildegarda de Bingen e também teorias apócrifas envolvendo antipapas. Dessa mistura, surgiu o nome Leão 14", revelou o cineasta.

Amoedo, no entanto, faz questão de frisar que não acredita em previsões sobrenaturais. "Não considero uma premonição. É mais uma coincidência baseada em estudos de profecias e elementos históricos", destacou. Ele também apontou que, segundo a Real Academia Espanhola, profecia se refere a uma "predição do futuro por inspiração divina", o que não foi o caso.

Desde que a coincidência viralizou, "El Habitante" voltou a aparecer entre os títulos comentados da Netflix, com muitos usuários conferindo a tal cena logo no início do filme. A repercussão fez com que internautas resgatassem o longa, que mistura suspense psicológico com elementos sobrenaturais.

Nas redes, o público ficou dividido entre surpresa e diversão. "@felipeemideiros_ escreveu: "Pior que eu vi e achei que fosse montagem, mas tá lá mesmo!". Já @duddasuntos disse: "Agora todo filme vai ter que ser analisado, vai que alguém acertou a data?". E @robcavalcante completou: "Esse diretor tem que jogar na Mega-Sena, porque acertar o nome de um Papa é coisa de outro mundo".