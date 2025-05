Na onda de 'O Agente Secreto', veja onde assistir aos outros filmes de Kleber Mendonça Filho

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - O cinema brasileiro voltou a ficar sob os holofotes do mundo após a primeira exibição de "O Agente Secreto" no Festival de Cannes. Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem concorre à Palma de Ouro neste ano.

A produção, estrelada por Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone, conta a história de um professor que se muda da capital paulista para o Recife em meio ao cenário turbulento que começa a se desenhar durante a ditadura militar no Brasil. O filme foi aplaudido por mais de dez minutos na sessão de gala da tarde do último domingo (18).

O feito marca mais um momento de destaque para o cinema nacional, apenas dois meses depois de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, conquistar o primeiro Oscar do Brasil.

A data de estreia do longa no Brasil ainda não foi confirmada. Enquanto isso, é possível assistir aos outros títulos de sucesso que Mendonça Filho em sua biografia. Um dos mais reconhecidos é "Bacurau", que venceu o prêmio do Júri na edição de 2019 do Festival de Cannes.

Veja, a seguir, uma lista com filmes do diretor que estão disponíveis em plataformas de streaming.

AQUARIUS

O filme de 2016 conta a história de Clara (Sônia Braga), uma escritora e jornalista aposentada, que é a última moradora de um antigo edifício à beira mar em Recife. A vida da personagem começa a mudar quando ela precisa enfrentar as investidas hostis de uma construtora que pretende demolir o seu prédio e dar lugar a um novo empreendimento.

O longa está disponível pela assinatura da Netflix, assinaturas premium da Globoplay e da Prime Video e sob aluguel na Apple TV+, Google Play Filmes e YouTube.

BACURAU

Co-dirigido por Juliano Dornelles e lançado em 2019, narra como a vida de um povoado no sertão brasileiro é abalada por estranhos acontecimentos após a morte da matriarca dona Carmelita. Sob ameaça de um inimigo desconhecido, os moradores do lugar superam as diferenças e se unem para lutar por sua sobrevivência.

O filme, que foi vencedor do prêmio do Júri na edição de 2019 do Festival de Cannes, pode ser assistido pelos assinantes premium da Globoplay e Prime Video e, também, ser alugado na Apple TV+, Google Play Filmes e Youtube.

CRÍTICO

Lançado em 2008, o documentário traz o registro dos depoimentos de 70 críticos e cineastas, como Gus Van Sant, Tom Tykwer, Eduardo Coutinho, Curtis Hanson, Carlos Reichenbach, Walter Salles e Carlos Saura, sobre o cinema e o conflito entre a atuação de críticos e de diretores.

Está disponível pela assinatura da Mubi.

ELETRODOMÉSTICA

Disponível para assinantes da Mubi, o curta de 2005, que mescla drama e comédia, retrata uma família de classe média que vive em uma casa repleta de eletrodomésticos, capazes de fazer muito barulho.

A MENINA DO ALGODÃO

O curta-metragem retrata a lenda urbana homônima ao filme, que aterrorizou as crianças dos anos 1970. Segundo a história, uma garota morta rondava os banheiros escolares com suas narinas entupidas com pedacinhos de algodão.

Está disponível de forma gratuita no YouTube.

NOITE DE SEXTA, MANHÃ DE SÁBADO

O curta ficcional traz a história de um homem, que está no Brasil, e de uma mulher, que está na Ucrânia. Para conseguirem se conectar, os dois lançam mão da tecnologia para compartilhar seus sentimentos e superar a distância que os separam.

Pode ser assistido por meio da assinatura da plataforma Mubi.

RECIFE FRIO

Caracterizado como mocumentário (filmes que se apresentam como um documentário, mas são ficcionais), faz uma crítica às mudanças climáticas com pitadas de comédia e sátira. Na trama, os moradores da cidade do Recife, de uma hora para outra, começam a sofrer com as drásticas quedas de temperatura.

Está disponível pela assinatura da Mubi.

RETRATOS FANTASMAS

O filme documental reúne imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento e explora a história e a memória do centro de Recife a partir do fim das salas de cinema de rua.

Lançado em 2023, o título foi incluído na lista de melhores filmes do ano feita pelos críticos do jornal The New York Times.

É possível assistir à produção pela assinatura da Netflix. Além disso, dá para comprar ou alugar o filme pelas plataformas Apple TV+, Prime Video e YouTube.

O SOM AO REDOR

Na mistura de drama e suspense, a rotina tranquila dos moradores de um bairro de classe média em Recife é interrompida quando uma empresa de segurança particular chega ao local. Em meio às mudanças trazidas pela nova vigilância, Bia tenta encontrar uma forma de lidar com os latidos constantes do cão de seu vizinho.

O filme está disponível pela assinatura da Netflix e da Telecine.

VINIL VERDE

Em um apartamento no Recife, uma mãe presenteia sua filha com uma caixa de discos de vinil antigos e coloridos, com músicas infantis. Ao entregar o presente, ela faz apenas uma advertência: a filha pode ouvir todos os discos, menos o de cor verde. Tomada pela curiosidade, a menina desobedece -e desencadeia consequências trágicas.

O curta-metragem de 2004 pode ser assistido por meio da assinatura da plataforma Prime Video com a Arte 1 Premium.

