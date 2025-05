Veja como comprar ingressos para o The Town 2025 em São Paulo

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Town anunciou na última segunda-feira (19) o americano Travis Scott como atração principal do palco Skyline, da noite do dia 6 de setembro.

A venda geral de ingressos acontece exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil e tem início na próxima terça-feira (27), às 12h. A organização do festival recomenda que os fãs façam o cadastro na plataforma com antecedência para facilitar o processo de compra.

Os tíquetes para cada dia custam R$ 975, na modalidade inteira, e R$ 487, meia-entrada. É possível comprar até quatro ingressos de gramado por dia de festival, sendo no máximo uma meia-entrada para cada dia.

Pessoas com deficiência conseguem selecionar o próprio ingresso e, também, um bilhete de meia-entrada adicional para o seu acompanhante.

O pagamento, por sua vez, poderá ser efetuado com PIX e cartões de crédito. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões Itaú, Itaucard, Credicard, Hipercard e Iti poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros. Nos demais cartões aceitos, o pagamento poderá ser feito em até seis vezes sem juros.

A abertura da pré-venda de tíquetes para membros do The Town Club começou às 12h desta terça (20).

Quem adquiriu o The Town Card -que equivale a um ingresso de gramado, sem data pré-definida e válido para um dia do evento- já pode escolher o dia que desejar ir ao festival. Após segunda-feira (26), a escolha do dia ficará sujeita à disponibilidade.

Além de Scott, também se apresentam Stacey Ryan, Joabe Reis e São Paulo Square Big Band com Tony Gordon, na São Paulo Square. O palco Quebrada tem shows de MC Hariel e Tasha & Tracie. Victor Lou & GBR cantam no The Tower Experience.

O artista completa a lista de headliners do Skyline, que ainda traz Green Day no dia 7 de setembro, Backstreet Boys no dia 12, Mariah Carey no dia 13 e Katy Perry no dia 14 de setembro.

O evento acontecerá nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, localizado na região sul de São Paulo.

The Town 2025

Quando Dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro

Onde Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul

Preço R$ 975 (inteira)

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/thetown