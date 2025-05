Rita Lee vira enredo da Mocidade de Padre Miguel no Carnaval 2026

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou nesta quinta-feira (22) o enredo do Carnaval 2026. A escola vai homenagear a cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos em maio de 2023.

O título do enredo será "Rita Lee, a Padroeira da Liberdade" e, segundo a direção da agremiação, o desfile exaltará a rebeldia e a originalidade da artista.

No texto de anúncio publicado nas redes sociais, a Mocidade descreve Rita Lee como um "verbo que dança, desafia, ri do medo e beija o impossível."

A divulgação do enredo foi planejada para coincidir com o Dia de Santa Rita de Cássia, data que a própria cantora adotava como seu "aniversário afetivo". Rita Lee recebeu um diagnóstico de câncer de pulmão em 2021. Após tratamentos, em abril de 2022, a doença teria entrado em remissão.

Com esse anúncio, Rita Lee se junta a outros artistas que também serão homenageados no próximo Carnaval do Rio. A Imperatriz Leopoldinense escolheu Ney Matogrosso como tema e a Vila Isabel conta a história de Heitor dos Prazeres. Já o Salgueiro relembra trajetória da carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024), e a Unidos do Viradouro vai reverenciar o mestre de bateria Ciça.