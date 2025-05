'O Agente Secreto' vence prêmio da federação de críticos do Festival de Cannes

© Reprodução- Instagram- Kleber Mendonça

(FOLHAPRESS) - "O Agente Secreto", filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho que disputa a Palma de Ouro, a principal láurea do Festival de Cannes, venceu o prêmio da Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema. A entrega da Palma de Ouro está programada para a tarde deste sábado (24).

A associação reúne jornalistas de cerca de 50 países. "Escolhemos um filme que tem uma generosidade romanística e épica; um filme que permite digressão, diversão, humor e caráter para evocar um tempo, um lugar e uma história rica, estranha e profundamente preocupante de corrupção e opressão", diz a justificativa do prêmio.

"Um filme que faz suas próprias regras, que é pessoal, mas universal, que leva seu tempo e mergulha você em um mundo, o mundo do Brasil governado pelos militares em 1977 e o mundo das pessoas boas em tempos ruins."

"O Agente Secreto" tem como pano de fundo a ditadura militar brasileira, num contexto de naturalização da violência que permite que seu protagonista, um pesquisador vivido por Wagner Moura, seja perseguido após um desentendimento na universidade onde trabalhava.

Neste sábado, "O Agente Secreto" tem boas chances de vencer a Palma de Ouro. Seus principais adversários, de acordo com as avaliações de críticos e o burburinho até agora, são o iraniano "It Was Just an Accident", de Jafar Panahi, "Sentimentl Value", de Joachim Trier, e "Two Prosecutors", de Sergei Loznitsa.

