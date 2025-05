The Town anuncia show com Joelma, Dona Odete, Gaby Amarantos e Zaynara

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia antes da abertura das vendas gerais para o The Town 2025, o festival anunciou a participação da cantora Joelma, que promete misturar suas influências caribenhas a muita guitarrada paraense e o gênero do forró.

Quem também se junta a line-up desta edição do evento é a artista Dona Odete, 85 anos, que une a ancestralidade e a regionalidade em seus shows pelo Brasil e pelo mundo.

Estarão, ainda, na programação, a artista Gaby Amarantos, que em 2023 conquistou o Grammy Latino de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa, e a cantora de Beat Melody Zaynara.

As quatro vão se apresentar juntas no palco The One, no dia 14 de setembro.

A organização do festival anunciou também que todas as linhas de Metrô e Trem estarão operando durante 24 horas nos dias do evento, incluindo a estação do Autódromo de Interlagos.

A Linha 9-Esmeralda será a linha oficial de chegada ao The Town e o embarque funcionará até 00h00 em todas as linhas da cidade de São Paulo. A partir desse horário, será possível embarcar apenas na estação Autódromo e desembarcar e fazer integração em qualquer outra estação.

O The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. A venda geral de ingressos tem início amanhã (27), a partir das 12h.