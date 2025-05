Série 'Harry Potter' anuncia quem fará trio principal

© Divulgação / Warner Bros.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série de "Harry Potter", que será produzida na HBO, anunciou, nesta terça-feira (27) o seu elenco: Dominic McLaughlin vai interpretar Harry Potter, Arabella Stanton, Hermione Granger, e Alastair Stout será Ron Weasley.

Além do núcleo principal, o ator John Lithgow, que esteve no filme "Conclave", assumirá o papel do diretor Dumbledore, enquanto Janet McTeer será Minerva. Há grande mistério para a definição de quem interpretará o vilão Voldemort. Um dos mais cotados é o ator Cillian Murphy.

A Warner ainda não confirmou a trama da série. Sabe-se, porém, que a autora de "Harry Potter", J.K. Rowling estará na produção. A premissa continua sendo a mesma dos livros e dos filmes. O jovem Harry Potter é chamado para estudar feitiçaria na escola Hogwarts e lá descobre uma profecia para o seu futuro. Não há previsão para a estreia da série.