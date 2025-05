Katy Perry apresentará turnê 'The Lifetimes' em Curitiba e Brasília, em setembro

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Katy Perry anuncia, nesta sexta-feira (30), shows da turnê "The Lifetimes" em Curitiba, no dia 16 de setembro, e em Brasília, em 19 de setembro.

"The Lifetimes" é a quinta turnê global da artista e promove o álbum "143", lançado em 2024. Marca seu retorno aos palcos internacionais após um período de dois anos de residência de shows no Play Las Vegas.

Em Curitiba, o show ocorre na Ligga Arena, e, em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

A artista também é uma das principais atrações no festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 14 de setembro.

Perry, autora de "Teenage Dream" e "California Gurls", promete faixas inéditas e músicas nunca apresentadas ao vivo durante shows da turnê.

"The Lifetimes" estreou na Cidade do México, em abril, e segue para a Austrália, Estados Unidos e Canadá antes de chegar à América do Sul, onde se apresenta no Chile, Argentina e Brasil.

Os ingressos podem ser comprados a partir de 6 de junho na plataforma Livepass. Uma pré venda exclusiva para clientes Santander com cartões Private e Select ocorre entre 4 e 5 de junho.