'Lilo e Stitch' se torna o filme mais visto do ano no Brasil, à frente de 'Missão Impossível'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O live-action de "Lilo e Stitch", além de dominar as bilheterias ao redor do mundo, também já se tornou o filme mais visto no Brasil neste ano. Segundo a Variety, no último fim de semana, o longa arrecadou US$ 183 milhões, ou cerca de R$ 1 bilhão, somente nos Estados Unidos, e US$ 341 milhões, ou quase R$ 2 bilhões, ao redor do mundo.

No Brasil, "Lilo e Stitch" arrecadou R$ 62 milhões neste fim de semana, quando levou 2,7 milhões de espectadores aos cinemas. Somente no primeiro dia de exibição, o filme já havia sido visto por mais de 500 mil no país, rendendo mais de R$ 11 milhões e atingindo a marca de melhor estreia do ano.

O longa da Disney teve um desempenho de bilheteria melhor que "Missão Impossível: O Acerto Final", também em cartaz há cerca de duas semanas no Brasil. O filme estrelado por Tom Cruise arrecadou R$ 6,3 milhões no fim de semana, período em que vendeu 243 mil ingressos.

Desde a estreia de ambos, "Lilo e Stitch" e "Missão Impossível" já venderam, respectivamente, 5,7 milhões e quase 1 milhão de ingressos no país. "Um Filme Minecraft", que liderava as bilheterias, foi visto por cerca de 5,3 milhões de brasileiros neste ano.

A nova versão de "Lilo e Stitch", uma animação lançada em 2002, conta a história de um alienígena que foge de seu planeta após ser condenado à prisão. Perseguido por dois conterrâneos, ele se esconde em um abrigo para cães. É onde encontra a pequena Lilo Pelekai, com quem a criatura forma um lanço de amizade.